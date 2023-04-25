Двое диверсантов на железной дороге отделаются «хулиганкой»

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В Кемеровской области суд заключил под стражу до конца мая 19-летнего молодого человека и его 22-летнюю спутницу, пытавшихся в ночное время поджечь объекты транспортной инфраструктуры – релейные и аккумуляторные шкафы железной дороги. Впрочем, у них не получилось даже вскрыть шкафы.

При задержании у неудачливых поджигателей забрали две бутылки с бензином и гвоздодёр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сообщении пресс-службы Тайгинской транспортной прокуратуры используется мягкая трактовка действий злоумышленников – не диверсия или попытка теракта, а хулиганство.

«В марте 2023 года обвиняемые совершили поджог релейного и аккумуляторного шкафов… из хулиганских побуждений, тем самым причинили собственнику – ОАО «РЖД» ущерб на общую сумму более 57 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

В источниках отмечается, что задержанные признали, что собирались совершить преступление с целью наживы. Заказчики обещали кинуть им 35 тысяч рублей на электронный кошелёк. По части инициаторов диверсии на данный момент информации нет. Но ранее сообщалось, что украинские спецслужбы начали массово вербовать российскую молодежь, предлагая устроить диверсии в обмен на перечисление вознаграждения.

21 апреля поджигатели релейных шкафов были задержаны ФСБ в Калуге. Ими оказались трое 18-летних студентов и 17-летняя студентка. Там действия были квалифицированы как теракт.

В этот же день в Москве были задержаны двое граждан Белоруссии – их обвиняют в поджоге за вознаграждение электровоза в локомотивном депо на станции Орехово-Зуево.