Джангиров оценил шансы Кудрина стать преемником Путина

10.05.2021, Москва, Елена Острякова

Публикации в нескольких американских СМИ, в которых говорится, что наиболее выгодным для США приемником президента РФ Владимира Путина был бы нынешний глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, написаны по единому темнику.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они пишут не про Кудрина, они пишут про то, что у них есть хороший проект под названием Кудрин, который, если вложить хорошие деньги, то может быть, что-то получится. Или не получится», – сказал Джангиров.

Он допускает, что подобные публикации могли финансироваться так называемой «силовой башней» Кремля, чтобы исключить либерала Кудрина из борьбы за власть.

«Я не исключаю даже, хотя это уже слишком, что, в общем-то, это в интересах условной силовой партии в Кремле происходит. Это повод, чтобы Кудрина оттереть», – рессуждает Джангиров.

Напомним, о Кудрине как о выгодном для США приемнике Путина написали на прошлой неделе издания The Hill и The National Interest. В России комментаторы полагают, что публикации в американских СМИ – это часть пиар-кампании самого Кудрина накануне выборов в Госдуму.