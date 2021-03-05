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05.03.2021, Москва, Елена Острякова, фото Ксения Шкода
 
Дзен, Москва, Политика, Россия
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Джигурду утвердили на роль Сталина


Около 500 сторонников левых взглядов провели сегодня на Красной площади акцию в связи с годовщиной смерти Иосифа Сталина.

Они возложили одинаковые гвоздики к могиле «вождя народов».

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В акции коммунистов в очередной раз принял участие скандальный эстрадный певец Никита Джигурда. Он заявил, что готовится сыграть роль Сталина в фэнтази.

«Некие бизнесмены предложили мне участвовать в фильме-фэнтази (события будут происходить не на Земле, а в астрально-ментальных мирах). Я утвержден на роль, как ни странно, Иосифа Сталина. Я готов побриться, постричься, сделать пластический грим.

Через современную форму будут донесены главные постулаты Иосифа Сталина, они, на мой взгляд, сегодня актуальны как никогда. Они должны быть понятны и упакованы в сегодняшнюю форму.

Я владею интернет информацией, вирусными технологиями. Я знаю, как для сегодняшнего молодняка важна форма. Когда на митингах коммунистов и сталинистов звучат советские песни, они могут пробить молодняк, который привык к другим звукам. У них клиповое мышление, тикток на 15 секунд», – сказал Джигурда.


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