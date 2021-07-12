«Единороссы» должны биться за Донбасс, если подписались за него – Кургинян

На попытку геноцида русских в Донбассе со стороны Киева провластные политсилы РФ должны отреагировать жестко и решить проблему на корню.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что перед выборами в Госдуму все российские парламентские партии поддержали ЛДНР.

«Очень многие толкают Украину на обострение, чтобы прийти в Донецк и устроить резню. Будут это делать правосеки Кривоноса или сами украинцы, или гибрид – неважно. Если мы в ответ на это отреагируем запоздало и мягко, я не ставлю ломаного гроша на победу партии «Единая Россия» в совокупности провластных партий на выборах, которые состоятся этой осенью.

Никакого смысла нам искать каких-то выгод в том, что мы будем работать мягче или резче нет, если они сделают очередную Сребреницу, мы можем отреагировать только по-полной», – сказал Кургинян.