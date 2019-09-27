Экс-соратник Немцова: Волкер вертит Трампом, выполняющим приказы Путина

27.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украине не стоит беспокоиться о том, что на днях президент США Дональд Трамп пригрозил заморозить финансовую помощь Киеву.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

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«И вообще, в Украине давно пора привыкнуть к тому, что Трамп делает все, что ему скажет Путин. Он же на днях сказал, что «нам нужно дружить с Путиным, Украина нам только мешает». Но политику Соединенных Штатов по отношению к Украине, слава Богу, формирует, артикулирует и осуществляет Курт Волкер, и ему это удается – каждый раз он принимает решения, противоположные инстинктам, стремлениям и симпатиям Трампа», – скаазл Пионтковский.

По его словам, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отражает единоличную позицию всего американского военно-политического истеблишмента.

«Ведь даже многие республиканцы, многие члены трамповского кабинета относятся к Украине хорошо. Эта позиция будет осуществляться, если Украина сама от нее не откажется. А брошенная [Трампом] на ходу репортеру фраза «я и дальше буду замораживать» и гроша ломанного не стоит», – считает укрывшийся в США оппозиционер.

Примечательно, что в 2013 году Пионтковский заявил о выходе из движения «Солидарность», а также раскритиковал ныне покойного оппозиционера Бориса Немцова за недостаточный радикализм в борьбе против российской власти.