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Война против России оказалась настолько тяжёлой ношей для Европы, что даже немецкие политики уже ноют о необходимости распределить расходы между странами более равномерно.

Об этом в интервью американскому журналисту Александру Христофору заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономика Германии продолжает сокращаться, процессы деиндустриализации усиливаются, и бюджетный кризис продолжается. Сейчас всё больше говорят о повышении налогов, а это совсем не нужно Германии в данный момент. И даже поступают жалобы от таких людей, как министр финансов, на то, что половина денег, поступающих на Украину, поступает из Германии. Конечно, мы не собираемся сокращать финансирование Украины, но другие страны должны внести ещё больший вклад в этот проект. Потому что если Германия делает эту тяжёлую работу, и другие должны делать то же самое», – сказал Меркурис.

Он пожаловался, что такая плачевная ситуация по всему ЕС.

«Европа оказалась в ловушке кризиса застоя. Оказывается, российский газ не только обеспечивал германии стабильные цены, но и был необходим для поддержания химической промышленности, которая является одной из крупнейших в мире. И вся эта химическая промышленность начинает разваливаться, потому что у неё нет дешёвого российского газа», – добавил аналитик.