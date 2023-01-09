Экперт объяснил, как заставить США трястись по ночам из-за помощи Украине

Возврат концепции «ядерного сдерживания» во взаимоотношениях между США и Россией позволит в разы ускорить достижение победы в СВО на Украине и пресечь подобные действия в дальнейшем.

Такое мнение в эфире «Первого Севастопольского» высказал депутат Госдумы РФ, кандидат экономических наук Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для чего мы 60 лет создавали систему ядерного сдерживания? Создавали «Триаду», подводные лодки, не доедали в середине прошлого века, когда собственно создавался ядерный щит Советского Союза? Это было просто на последних силах народа, и зачем это было делать? Что, тогда были дураки что ли? Они в прошлом веке жили, наши отцы и деды, они же понимали, что это часть Вооруженных сил. И тогда вопрос: а почему сейчас как бы продавливается общественное мнение, что не нужно вообще обращать внимание на эту важнейшую часть Вооруженных сил, которая, грубо говоря, составляет 99 процентов их мощи? Может быть надо не ракеты строить, а побольше танков и артиллерийских орудий тогда делать?», – подчеркнул Фёдоров.

Он пояснил, что вся конструкция «ядерного сдерживания» формировалась Советским союзом и Соединёнными Штатами Америки как главными победителями во Второй мировой войне, и даже более экономически могущественные страны не получили такую возможность по политическим мотивам. Поэтому вопрос ядерного сдерживания для военных является частью военной системы, тогда как политики запрещают эту часть использовать для геополитических задач и поддержки суверенитета.

«То есть запрет на использование «ядерного сдерживания» есть та проблема суверенитета, о которой Путин говорил, в том числе, когда просил народ провести референдум. И у него был первый пункт – это укрепление суверенитета относительно международных органов и олигархических кланов. Вот именно эта проблема не решена. Поэтому мы, грубо говоря, ведем военную кампанию в 20 раз слабее, чем могли бы ее вести», – считает Фёдоров.

По его словам, вся история с поставками иностранного оружия на территорию Украины инициирована США, что должно было пресечь «ядерное сдерживание», как фактор прекращения взаимодействия с Соединенными штатами.

«Ядерное сдерживание» иногда путают с «ответно-встречным ударом», а это принципиально разные модели, – отметил депутат. – Модель «ядерного сдерживания» работала в Советском союзе до 1991 года и формально в России до 1994 года. В чем суть модели «ядерного сдерживания»: мы нацеливаем ракеты на совершенно конкретную территорию Соединенных Штатов Америки, они это знали, мы это знали, в обмен они нацеливали свои ракеты на нашу территорию. И возникал такой симбиоз безопасности, та самая комплексная безопасность, когда ради своего спокойствия они не вторгались в наши территории с другими видами оружия. Это же не только ядерного оружия касалось. С 1994 года концепция сменилась на «ответно-встречный удар», что принципиально отличается от «ядерного сдерживания». Ракеты не имеют целей, и как бы эти цели появляются в ответ на встречный удар, но при этом обман то заключается в том, что ответ то надо делать по США, но как бы в нужный момент появятся какие-то другие цели, которых у стратегов по определению нет, кроме территории США. Еще у тактического оружия могут быть другие цели, а у стратегов их нет – это только территория США. Поэтому – это в чистом виде обман, геополитический и внутренний».

Таким образом, Фёдоров уверен в неизбежном возвращении к концепции «ядерного сдерживания», которая дала механизм всеобъемлющего мира и безопасности.

«Предмет переговоров с американцами был всё время только о том, чтобы не было случайных выпусков, чтобы не было рисков. Но сама концепция работала в ежесекундном режиме, потому что это взаимные угрозы постоянного характера, внутри которых погружены все мелкие угрозы. Ну, в том числе, например, территория Украины. Так что вернув концепцию «стратегического ядерного сдерживания» мы можем погрузить в неё запрет на поставки вооружения на Украину и поддержку Украины вообще, как часть нашей территории. А мы же правопреемники Советского союза, и, соответственно, через этот механизм ослабить украинскую армию раз, наверное, в 20. Там ничего другого нет, кроме иностранного оружия и иностранного управления. Вот и вам решение этой проблемы».

Все остальные варианты, по мнению депутата, приведут лишь к заморозке конфликта и «вечной войне», пока кто-либо не победит.