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20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Экс-атошники в Верховной раде объединились для «защиты своих прав»

Новости УкраиныВ украинском парламенте экс-боевики «АТО» и «ООС» создали межфракционное объединение по отстаиванию «прав ветеранов»....

В украинском парламенте экс-боевики «АТО» и «ООС» создали межфракционное объединение по отстаиванию «прав ветеранов».

Об этом в ходе брифинга заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Андрей Шараськин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу объявить, что у нас, наконец-то, создано межфракционное объединение, которое состоит из ветеранов, с символическим названием межфракционное объединение «За защиту защитников Украины». Сюда вошли представители нескольких фракций – это все ветераны, которые есть в этом созыве Верховной рады», – сказал боевик.

В свою очередь, один из сооснователей объединения депутат от «Слуг народа» Егор Чернев заявил, что таким образом экс-боевики «АТО» и «ООС» будут отстаивать свои права и льготы, а также добиваться новых.

«Седьмой год идёт агрессия РФ против Украины. Несколько сотен тысяч наших сограждан уже приняли участие в войне против РФ, в защите своей родины. Но, к сожалению, за эти годы мы имеем многочисленные случаи несоблюдения социальных гарантий, нарушения прав защитников.

Именно поэтому мы решили создать такое межфракционное объединение – чтобы способствовать защите наших защитников, способствовать установлению их прав и социальных гарантий. Мы будем отстаивать их права в стенах Верховной рады», – рассуждает зеленобот.


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