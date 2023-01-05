Экс-боевик «Азова» рассказал, как «Редис» очень страдает в Турции

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Оставшимся в Турции по условиям обмена командирам нацполка «Азов» психологически очень несладко.

Об этом в эфире канала «ВИККА – Черкассы» заявил координатор проекта «Поддержи Азов», бывший боевик этого подразделения, депутат Черкасского облсовета Олег Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая отметила, что владеет цифрой в 750 боевиков «Азова», находящихся в плену.

«Командиры полка «Азов» и морской пехоты находятся в Турции, но там чёткое условие – ограничение коммуникаций с внешним миром и ограничение передвижения. У меня нет прямого контакта с теми, кто в Турции. Думаю, что психологически им очень непросто. Просто, хорошо зная «Редиса», это невероятный человек, великий полководец и просто командир (столько месяцев, был тот большой обмен, и сейчас пауза в несколько месяцев, когда по сути обмены происходят, а «азовцев» не возвращают, кого угодно, только не «азовцев»), ему невероятно тяжело психологически, я в этом уверен. Он тоже в неволе, но в Турции, а не в плену в России, где и пытки, там ужасные вещи происходят», – сказал волонтёр нацполка.

При этом, по его словам, «ужасные вещи» в российском плену напрямую связаны с болтовнёй обменянных «азовцев».

«Мы прямо запрещаем многим нашим ребятам и девчатам, которые вернулись из плена, давать интервью. Потому что журналисты и принесли огромный вред. И множество журналистов, им же нужно что-то горяченькое, какую-то информацию вытянуть, которая бы зацепила за живое читателей, зрителей и так далее. Но когда почти каждое интервью мониторится. Тут интервью – а там жесть и пытки. А с ребят очень несложно эту информацию вытянуть, им трудно её в себе носить, им хочется говорить, рассказать всему миру, что они прошли», – объяснил Петренко.