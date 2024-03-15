Экс-фанатка ВСУ Ани Лорак алчет российского гражданства

Елена Острякова.  
15.03.2024 18:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Украинская певица Ани Лорак в феврале подала заявление на получение российского гражданства.

Об этом РИА Новости сообщил источник в её окружении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская певица Ани Лорак в феврале подала заявление на получение российского гражданства. Об этом...

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«Лорак решила перестать сидеть на двух стульях На Украине теперь ей, понятное дело, ловить нечего. С другой стороны – теперь не мобилизуют», – прокомментировал новость в своем тг-канале военный эксперт Борис Рожин.

Политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла увидел в поступке Лорак добрый знак.

«Ани Лорак действительно повела себя как флюгер. В русской культурной традиции к такому явлению относятся негативно. Но в данном случае на ситуацию нужно смотреть шире.

Флюгер – это очень полезный инструмент для определения направления ветра. Ветер переменился. И тех, кого в 2022-23 годах относило подальше от “токсичной” России, которая непременно потерпит поражение, потому что против неё “весь мир”, теперь разворачивает обратно и влечёт в Россию. Потому что Россия – это победитель. Потому что Россия показывает, что она во всех отношениях лучше Европы. Да и деньги здесь зарабатывать тоже гораздо приятнее», – написал Перла.

В начале СВО Ани Лорак опубликовала в соцсетях несколько постов в поддержку Украины, однако затем замолчала, очевидно, осознав перспективы лишиться российского рынка. Заметив метания певицы, ВСУшники стали ставить на запускавшиеся по России дроны наклейки с благодарностями за якобы перечисленные Лорак деньги на помощь украинской армии.

Замолчав по украинской теме, Лорак все равно позволяла себе демарши внутри России. Так, на съемках новогоднего огонька она вместе с Полиной Гагариной демонстративно игнорировала патриотического певца Ярослава Дронова (Шамана).

Зрительская реакция не заставила себя ждать: телепрограмма «Ты супер!» на НТВ, где Лорак была членом жюри, не попала в топ-50 популярных передач страны.

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