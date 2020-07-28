28.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Общество, Политика, Происшествия, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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Экс-глава израильской спецслужбы испытал жгучий стыд за СБУ


Инцидент с захватом заложников в Луцке продемонстрировал некомпетентность как спецслужб, так и высшей государственной власти.

Об этом в эфире телеканала ITON.TV заявил Яков Кедми, израильский государственный деятель, руководитель спецслужбы «Натив» в 1992-1999 годах, эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот позор для всех, начиная от спецслужб и кончая властью, говорит о том, что на Украине сейчас полный беспредел.

Один псих захватывает автобус, вторая шпана захватывает начальника уголовного розыска, третий взрывает какую-то хлопушку в Харькове. Что происходит в этой стране вообще? Власть есть? Власти нет.

Есть полная деградация, полная прострация на всех уровнях, даже на элементарных. Я еще раз говорю – мне стыдно за ребят, тех, которые проводили эту операцию сейчас, за то, что они носят имя СБУ. Я помню – оно таким не было, не было такого на Украине никогда.


До этого они довели страну, что какой-то псих вертит президентом, и тот перед ним пляшет и доволен, и считает – я героический поступок сделал!», – резюмировал Яков Кедми.

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