Новости Украины

К февралю Украину ждет катастрофический сценарий с кризисом во многих сферах – от экономики до энергетики.

Об этом в интервью скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас еще декабрь – это предновогодний праздничный месяц, когда все тратят деньги и как-то, с надеждой мы что-то вытянем из кубышки и проживем. Но в январе-феврале этого не будет. У нас будут увольнять людей, у нас будет складываться промышленность, у нас будет уменьшаться поступление в бюджет, у нас будут складываться к цене газа и цене энергоносителей, будет массово складываться экономика», – сказал Богдан.

«В конце февраля, если у нас будут морозы, точно такие же, как были в прошлом году, мы математически, у нас будет в хранилищах, но достать его оттуда одномоментно невозможно. В то же время, 10 условно февраля, если будет минус 15, нам в газотранспортной системе не будет хватать газа. И у нас начнут замерзать какие-то городишки, их надо отключать. Дальше у нас в том же феврале начинается энергетический кризис, потому что угля нет… Если будут февральские морозы, у нас жопа», – считает собеседник Гордона.

«Если будет 0, нам надо молиться, чтобы была теплая зима. Молиться всем. Если будет 0, -5, мы как-то пройдем. Если будет -5, -10, у нас будут веерные отключения. А если будет -15, мы на хер замерзнем. Независимо от этого, у нас из-за цены газа останавливается экономика, в независимости от этого у нас кризис государственного управления. У нас бюджетный кризис сейчас, в декабре начался – нету бабок, не платят за дороги. У нас хренова куча кризисов, у нас войска российские на рубеже, у нас дипломатический кризис. Это плевок в лицо», – заявил Богдан.

Бывший глава офиса Зеленского также подчеркнул, что в этом случае в стране начнется новый майдан, а западные партнеры отдадут ситуацию на откуп России.

«С нами разговаривать никто не хочет. И когда начнется жопа, в которой будем виноваты мы, потому что мы всех кидаем, мы подписываем страшные документы, не читая. Вот, когда начнется этот кризис, что будет. Ты понимаешь, замерз город. У нас был Алчевск. Это когда -15 трубы разрывает. А Алчевск может быть в любом городе, а их может быть 10, а может быть 20. А в это время веерные отключения. А нет поставок топлива из Белоруссии. Жо-о-па!», – убежден экс-чиновник.

«А мы начнем тут резать друг друга. Я против Майдана, нам нельзя Майданов. Если мы будем с автоматами бегать, сносить кого-то, то наши союзники позвонят в Москву и скажут: «Ребята, вот вам голубые каска, пожалуйста, успокойте этих обезьян», – резюмировал Богдан.