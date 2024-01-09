Экс-советник Кучмы: 2023 год провален. Украина разрушена

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Режим президента Украины Владимира Зеленского полностью провалил прошлый год по всем фронтам, и теперь продолжение боевых действий может привести к тому, что на украинских кладбищах не хватит земли для погибших.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2023 год полностью был провален. Все заявления, декларации Зеленского, делавшиеся его властью, «слугами», Кабмином и Верховным советом в 2023 году, не реализованы. Все. Последний провал – это так называемая заявка в ЕС, что якобы будут переговоры в марте», – сказал Соскин.

Ведущий канала согласился, что сыграла сама новость, что эти переговоры начнутся, а сам их процесс – «это уже второстепенное».

«Так люди с этим соглашаются. Перед этим провалили НАТО – Вильнюсский саммит. То есть всё провалили, что можно провалить. Чтобы провал хорошо проваливался», – отметил в ответ политолог.

«Ну и сам же Залужный заявил, что тупик. А раз тупик, зачем 500 тысяч нового мяса набрать, чтобы ещё 500 тысяч – уже же кладбищ не хватит. Земли не хватит для кладбищ. Чтобы за полгода укокошить ещё 500 тысяч человек? Так страна же банкрот, страна в дефолте», – добавил Соскин. Он напомнил, как в 2022 году тогдашний премьер Британии Борис Джонсон сорвал стамбульские договорённости, приказав Зеленскому продолжать войну и пообещав гарантии поддержки, которые «потом пустили в одно место, как всегда». «Но 2022 год – да, это был год успехов. Но в ноябре успехи закончились, и уже с ноября 2022 года идёт тяжелейшая война, в результате которой Украина уже почти разрушена, и никаких освобождений и прочих достижений нет. Мы видим, что всё идёт к всё более сложной ситуации», – констатировал политолог.