Экс-спикер Генштаба ВСУ: Срочно выводить гарнизон из Угледара!

Обстановка складывается таким образом, что в ближайшее время украинские формирования оставт Угледар.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Не нужно жить в иллюзиях. Ситуация в районе Угледара кризисная, и вариантов её решения на сегодня нет. Тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта, как минимум в восемь раз. То, что враг уже зашёл в населённый пункт с юго-восточной стороны, – это факт. Но ключевой фактор, который влияет на ситуацию на поле боя – тотальное преимущество врага в авиационной компоненте… Эффективных средств противодействия вражеской авиации у нас нет. Так же не хватает артиллерийской компоненты, чтобы вести эффективную контрбатарейную борьбу.

Поэтому я думаю, что сейчас на повестке дня для украинских офицеров, которые обеспечивают это направление, вопрос: что важнее – квадратные километры нашей территории или жизни и здоровье наших военнослужащих? Ответ, по-моему, очевиден, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы увидим манёвренную оборону в исполнении украинских сил обороны. Дорога между Богоявленкой и Угледаром находится под огневым контролем. В таких условиях проводить эвакуацию раненых, подвозить силы и средства, крайне сложно. Поэтому я думаю, стоит принимать непростое, но важное решение об отходе на другие рубежи и позиции», – рассказал Селезнёв.