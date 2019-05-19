Экс-спикер МИД Украины: Русофобов в Европе – на пальцах пересчитать

19.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Значительная часть стран Европы хотели бы восстановить отношения с Россией, однако этому препятствует сложившаяся на Украине в результате поддержанного американцами государственного переворота.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Значительная часть российского истеблишмента во главе с Путиным настроена достаточно прозападно. И они бы сами хотели видеть Россию в хороших, тесных отношениях как минимум с Европой. И, в общем-то, это правильно.

Я думаю, что, если бы Владимир Владимирович имел другую ситуацию с Украиной, уже бы сегодня речь шла о стратегическом союзе между ЕС и Россией. Хотя он бы не был открыто антиамериканским», – отметил он.

Волошин объяснил своё мнение тем, что между Европой и Россией мало геополитических противоречий, в то время как сотрудничество сулит немалые выгоды.

«Если посмотреть на американско-российские интересы, то видим очень много столкновений. Сирия, Венесуэла, та же Украина, Северная Корея. И то, последний визит Помпео показал, что точек соприкосновения тоже хватает.

Но если посмотреть на взаимоотношения между ЕС и Россией, то очень мало точек, где они реально враждебны друг другу. Мы отложим ярых русофобов в Прибалтике и Польше, во всей остальной части Европы ни в обществе, ни в элите нет укоренившейся русофобии. Более того, у Европы нет геополитических амбиций кого-то куда-то перетягивать. Они вполне понимают, что выгоднее торговать, сотрудничать, инвестировать», – резюмировал эксперт.