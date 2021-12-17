Экс-замсекретаря Совбеза: Снова заманить в окопы «ветеранов АТО» не получится

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Новости Украины

У Украины могут возникнуть серьезные проблемы при попытке мобилизовать так называемых «ветеранов АТО», которых, по заверениям министра обороны Алексея Резникова, насчитывается порядка 400 тысяч.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, эти боевики разочаровались в службе в украинской армии и сознательно покинули ее ряды. К тому же, мобилизационные способности военкоматов не позволяют справиться с призывом такого количества людей.

«Что касается тех четырехсот тысяч, о которых упоминается, давайте разберемся и проверим способность – есть ли эти люди или их нет, на месте они или не на месте, прибудут они или не прибудут. А заявлять, что есть – есть. Но сможем ли мы их собрать? Готовы ли к тому? Напомню, что многие из этих людей, которые ушли из рядов Вооруженных сил, это те, что разочаровались. Те, что в 14-м и 15-м году пришли добровольно, бросив бизнес, работу, свои семьи – и пошли защищать Украину. А потом, когда боевой накал спал и началась работа, которая уменьшила желание людей воевать, потому что их стали отвлекать такими заданиями, как постоянное построение, уборка и прочее, то эти люди ушли разочарованные. Вы что, думаете они забыли, почему ушли оттуда. Давайте вспомним, сколько у нас за последние пять лет уволились? А уволились у нас практически две трети», – заявил Кривонос.