Эксперт прокомментировал дурной знак на инаугурации Зеленского

20.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Озвученные Владимиром Зеленским на церемонии инаугурации обещания о стремлении к миру в Донбассе – ни к чему не обязывающий популизм, реальные намерения нового президента Украины станут очевидны после кадровых назначений в профильных ведомствах.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Сергей Киселев.

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«От Зеленского чего-либо ожидать довольно сложно – он вряд ли обладает необходимой профессиональной подготовкой, знаниями и навыками для решения подобных задач. Надо ожидать от его окружения. Когда станет ясно, кто на какие должности будет им назначен, когда устоится политическая система Украины, тогда можно чего-то ожидать. Пока сегодня ничего, кроме популизма, ожидать от него нельзя», – сказал эксперт.

Киселев также прокомментировал падение президентского удостоверения во время церемонии инаугурации в зале Верховной Рады.

«По поводу знаков – дурной знак был еще в 89-м году, когда Украина приняла закон о языках. А все остальное, любое происшествие, которое сегодня происходит внутри политической системы на Украине, можно воспринимать как дурной знак.

Нет будущего у украинского государства в рамках той идеологии и политики, которую она проводит.

Точно так же, как бесславно закончилось правление Порошенко с этим постоянным падением людей, которые его окружают, тут, наверное, тоже все всё будут ронять, терять, и мы увидим еще массу интересных документов, которые будут потеряны в прямом смысле или в кавычках администрацией нового президента», – заявил Киселев.