Эксперт ТЭК: Россия должна брать пример с Америки и бить по США

Россия должна расширять свое присутствие на арктическом шельфе директивным путем – точно так же, как действуют США, объявившие на днях о расширении своего континентального шельфа на миллион квадратных километров.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Геоэнергетика ИНФО» заявил эксперт ТЭК Руслан Сафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы сейчас видим с американцами, которые просто прирастили себе территорий и ресурсов, нам нужно действовать сейчас ровно в той же линии. Да, международное право, все эти соглашения… Сколько лет мы бьемся за то, чтобы хребет Ломоносова признать продолжением российского шельфа? Мы упорно пытаемся быть нормальными участниками международных соглашений. Мне кажется, американцы подали нам сейчас очень хороший пример того, как надо действовать в этой ситуации. Американцы говорят: нам нужны ресурсы, и нам плевать, что вы думаете о том, как мы их будем получать. Мы просто будет добывать нефть, газ и все, что найдем. России, на мой взгляд, надо быть пожестче в вопросах Арктики. Там подо льдом находится, по разным оценкам, разных ресурсов на 20-30 триллионов долларов.

Американцы себе кусок уже отрезали. Они говорят: если хотите поспорить, вводите ваши войска, мы ответим. Вот так они действуют. По ковбойски? Но они обеспечили себя лет на 7 нефтью и газом. Нам надо действовать аналогичным образом», – сказал Сафаров.

По его оценке только на шельфе в Беринговом море и Арктике, захваченном США, находится 50 млрд баррелей нефти и 6 трлн кубических метров газа.

Эксперт напомнил, как 1990 году министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе подписал соглашение, по которому США отходили 30тыс квадратных километров в Беринговом проливе.