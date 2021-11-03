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03.11.2021 10:46 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, США, Украина
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Эксперты увидели, как США пытаются спасти Украину в Черном море

Новости УкраиныСпровоцировав нынешнее обострение в Донбассе, киевский режим пытается помешать сближению Москвы с Парижем и...

Спровоцировав нынешнее обострение в Донбассе, киевский режим пытается помешать сближению Москвы с Парижем и Берлином.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин.

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«Нынешнее обострение, вероятнее всего, спровоцировано, чтобы помешать сближению Москвы с Берлином и Парижем, в том числе и по вопросу газопровода «Северный поток-2». А значит, перевести его в конструктивное русло нельзя. Кроме того, у сторон действительно нет четкой и согласованной повестки для встречи, кроме повторения тезисов о необходимости прекратить огонь», – сказал Гущин «Коммерсанту».

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев гвоорит, что в этой ситуации Вашингтон стоит перед сложной дилеммой.

«С одной стороны, не допустить полномасштабного конфликта в Донбассе с переходом его в горячую фазу, учитывая, что военный успех в нем явно не будет гарантирован. С другой — не создать представления о том, что Украина станет еще одним брошенным союзником США вслед за Афганистаном. Решение этой проблемы США нашли в усилении активности в Черном море. Морское присутствие США за пределами украинской территории – почти идеальная форма видимости поддержки Киева без необходимости использования возможностей стран НАТО в ходе гибридной войны в Донбассе», – считает Васильев.

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