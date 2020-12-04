Как болгарских «братушек» вслед за НАТО обрабатывает Эрдоган

04.12.2020, Плевна, Александр Ростовцев

Менее чем через неделю, 10 октября, Россия будет отмечать один из самых главных дней воинской славы – победу в битве за Плевну. Это хороший повод вспомнить о проблемах в наших отношениях с Болгарией, ныне входящей в блок НАТО. К сожалению, в последнее время уже стали привычными сообщения об атаках вандалов на памятники советским воинам в болгарских городах. Однако теперь ревизии пытаются подвергнуть и помощь русской армии по освобождению от Османского ига. Кампания по перепрошивке исторической памяти «братушек» стимулируется из Турции.

Нам придётся совершить небольшой экскурс в историю, чтобы разобраться в современных проблемах отношений с Болгарией. Итак, 10 декабря – годовщина взятия русскими войсками укреплённого османами болгарского города Плевна (теперь – Плевен). В 1877 году это предрешило исход русско-турецкой войны. Осада Плевны является одним из тяжелейших испытаний для русской армии, продолжавшейся с июля по декабрь. Победе предшествовало три неудачных штурма турецких укреплений, а также безуспешная попытка сил Осман-паши прорваться через боевые порядки атакующих русских и румынских войск.

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Причиной изначальных неудач Русской армии стали шапкозакидательские настроения среди части генералов, воспринявших как догму слова генералиссимуса Суворова о том, что русские турок всегда побеждают.

Картина “Перед атакой” художника Василия Верещагина, изображающая русские войска перед штурмом Плевны

Неудачные штурмы Плевны и большие потери русских войск показали, что турки, когда захотят, воевать умеют. Кроме того, на ходе сражения сказались и другие факторы. Например, плохая разведка турецких укреплений, в результате чего прорвавшим первую линию турецкой обороны русским войскам открылся неприятный сюрприз – их ждала хорошо укреплённая вторая линия, прорвать которую сил уже не хватало. «Спасибо» за это следует сказать генералу Зотову.

картина “Штурм Плевны”

Ещё одним антигероем взятия Плевны считается генерал Шильдер-Шульднер, про которого солдаты сложили обидную песенку: Шильдер-Шульднер генерал, Он под Плевну подступал, Он пять тысяч уложил, И начальству доложил: «Трудно!».

И, надо сказать, эта оценка была выдана по заслугам. Характерной особенностью ведения боевых действий Шильдер-Шульднером были лобовые атаки турецких укреплений без предварительной разведки.

Василий Верещагин. “После атаки. Перевязочный пункт под Плевной”

Сказалось также и плохое снабжение русских войск, растянутое по горам: солдаты недоедали, раненые в лазаретах лежали по нескольку дней в ожидании должного ухода.

художник Алексей Кившенко. “Сдача Плевны”. Император Александр II принимает капитуляцию крепости от раненого Осман-паши

Правда, в войсках генерала Скобелева (в противовес Шильдер-Шульднеру, названного Ахиллесом) солдаты почему-то были сытыми, одетыми и обутыми, получали всю необходимую помощь и держались бодро.

В общем, если давать оценку действиям русских войск во время взятия Плевны, то успех состоялся (не в первый раз) благодаря морально-волевым качествам солдат и грамотным действиям отдельных высших офицеров.

Вскоре, как известно, Болгария была освобождена, а 3 марта 1878 года, в дачном местечке Сан-Стефано под Константинополем, между Россией и Турцией был подписан мирный договор. По его условиям Турция обязывалась выплатить 1,41 млрд рублей контрибуции, из которых 1,1 млрд погашались территориальными уступками — Ардагана, Карса, Батума, Баязета, Добруджи, острова дельты Дуная и Змеиный остров в Черном море.

Образовывалось автономное княжество Болгария от Дуная до Эгейского моря, и от Черного моря до Охридского озера. 9 марта турецкий султан скрепил договор своей личной печатью.

В первые два года своего существования Болгарское княжество должно было управляться русским комиссаром, в распоряжении которого выделялся 50-тысячный корпус. Демаркация границ поручалась русско-турецкой комиссии. Князь избирался населением из представителей династий, не правящих в Великих Державах. Формально Болгария всё ещё находилась под турецким протекторатом, что выражалось в выплате копеечной дани, но даже этот статус был в полушаге от настоящего суверенитета.

Однако от России, попавшей в международную изоляцию по окончанию войны с Турцией, далее уже мало что зависело. Договор, подписанный в Сан-Стефано, был объявлен «черновым» и его пересмотр состоялся 13 июля 1878 года на Берлинском конгрессе, причём наибольшей перелицовке подверглись как раз положения по болгарскому вопросу.

Согласно уже новому договору, Болгария была разделена на три части:

1) вассальное княжество от Дуная до Балкан с центром в Софии с избираемым населением князем, кандидатура которого утверждалась позже султаном;

2) болгарские земли к югу от Балкан сливались в автономную провинцию Турецкой империи — Восточную Румелию с центром в Филиппополе, под управлением генерал-губернатора христианина, назначаемого султаном на 5 лет с согласия Держав (им стал болгарский фанариот, служивший в турецком МИД — Алеко Богориди). Провинция получала свое представительство и жандармерию, формируемую по принципу религиозно-пропорционального представительства;

3) земли Македонии вплоть до Адриатики и Эгейского моря возвращались в Турцию без каких-либо изменений в статусе. Иначе говоря, значительная часть болгарского народа вновь попадала под турецкое иго.

По мнению Бисмарка, внимательно наблюдавшего за русской политикой на Балканах, «освобожденные народы не благодарны, а требовательны…», и реакция в Сербии, Румынии, Греции и даже в самой Болгарии на Сан-Стефано была явным тому свидетельством. Безоговорочно его поддержала лишь огромная масса болгарского крестьянства.

Национальная интеллигенция весьма негативно отнеслась к потере Добруджи, считая Дунай единственно справедливой болгаро-румынской границей. Серьезные претензии выдвигались болгарской общественностью и в отношении Адрианополя, а также Салоник, оставшихся в Турции.

Сия историческая преамбула была приведена для лучшего понимания того, чем руководствуется болгарское общество последние полторы сотни лет в отношениях с Россией.

В постсоветской Болгарии принято считать, что имперский период, во время которого произошло освобождение страны от османского владычества, не поддаётся ревизии ни на одном из этапов существования Болгарии. Мол, русские братья освободили болгарских братьев – вечная честь им и хвала!

Однако имеющее место в некоторых кругах враждебное отношение к России началось в Болгарии не вчера, а с 1885 года, когда к власти пришло прогерманское правительство. Дело дошло до того, что между Россией и Болгарией были надолго разорваны дипломатические отношения.

Следующее охлаждение российско-болгарских отношений произошло в 1913 году, из-за войны между Сербией, Турцией, Грецией и Румынией с одной стороны, и Болгарией – с другой, за османское наследство. Болгары тогда крепко осерчали на Россию за её поддержку Сербии, при том, что подыгрывать всё ещё недружественной Болгарии у царского правительства не было ровным счётом никаких оснований.

Далее, как мы знаем, Болгария в двух мировых войнах оказывалась в коалиции с врагами России и СССР, а уже в постсоветский период примкнула к НАТО.

Не только в Софии, да и ряд российских источников, порой заводят волынку о том, что к Российской империи у Болгарии нет никаких претензий (как мы выяснили – есть), тогда как СССР виновен в навязывании коммунистического режима. Дескать, у Москвы после победы во Второй мировой не было никакого повода вмешиваться в болгарские дела, поскольку немцы на ее территории не базировались, а из болгар ни один не вошёл в составе оккупационных войск на советскую землю.

Все эти песнопения о братской любви – ни о чём. Всё время, пока Болгария была союзницей гитлеровской Германии, она принимала участие в агрессии против СССР. Да, не в той мере, как Румыния или Венгрия, но всё же…

Так, например, с 1938 года в Варне и Бургасе действовала военная организация КО «Болгария» германской военной разведки абвер, осуществлявшая шпионскую и диверсионно-террористическую деятельность против Черноморского флота и объектов советского северного Причерноморья.

Германские нацисты в Болгарии

КО «Болгария» находилась в тесном сотрудничестве с болгарским МИД и разведкой, передававших немцам информацию о советских дипломатах и миссиях в этой стране. Кроме того, в 1941 году в Болгарии был основан «Петровский союз» (местное отделение «Национальной организации русских разведчиков») – коллаборационистская эмигрантская организация, проводившая вербовку в «Русский охранный корпус» и собиравшая для немцев разведывательную информацию.

русские коллаборационисты в Болгарии

РОК, как известно, «прославился» образцово-показательным холуйством перед немецкими хозяевами, а также карательными акциями против югославских партизан, в результате чего Тито приказал в плен представителей эмигрантов не брать. Да и сами болгары отметились во время оккупации Югославии. Как говорится, «враг моего друга – мой враг».

болгарские каратели в Сербии

Вдобавок ко всему, во время войны в Варне базировалось подразделение широко известной итальянской 10-я флотилии MAS, воевавшей против Черноморского флота СССР. Найденные поблизости от Варны погибшие советские подводные лодки «Щ-204» и «Щ-211» – дело рук итальянцев и немецкой авиации, работавших с территории Болгарии.

болгарские оккупанты в Греции, 1941 год

Не забудем, что в конце войны в Болгарии окопался армянский фашист Гарегин Нжде, тесно сотрудничавший с СС и абвером. Видимо, солнечная Болгария была достаточно гостеприимным местом, раз уж в неё стекались всевозможные враги России и СССР.

Таким образом, СССР имел полное право на советизацию Болгарии. Уже хотя бы затем, чтобы её в очередной раз не занесло во вражеские окопы. И, как мы можем убедиться, не стало СССР и болгарских коммунистов, как Болгария перепрыгнула в окоп НАТО. Видимо, из братских побуждений.

Болгария в НАТО

Что поделать, если только болгарские коммунисты при поддержке СССР смогли на время нейтрализовать и выгнать из страны представителей русофобской интеллигенции…

болгарские неонацисты сегодня

Из братских чувств, очевидно, с 2015 года российских представителей местные прозападные власти не приглашают в Софию на празднования Дня освобождения Болгарии от турецкого владычества, напрямую связанного с военными усилиями России.

Немногочисленные порядочные граждане Болгарии

Но это еще не всё. В последние несколько лет из Болгарии приходят сообщения о регулярных попытках некоторых местных политических деятелей подвергнуть ревизии даже такую, казалось бы, незыблемую ценность, как освобождение страны и народа от османского ига. Время от времени в тамошней прессе раздаётся всё более отчётливое шамканье, будто «проклятые русские вырвали Болгарию из ласковых объятий матери-Турции».

Откуда ветер дует – хорошо известно. Болгария, где давно живут мусульмане и этнические турки, находится под прицелом турецкого неоосманизма. Гражданин султан Эрдоган не скупится и заносит кое-какие деньжата для продвижение турецких интересов в Болгарии, Грузии, Молдове, Украине и других неисламских странах.

Сомнительно, что Эрдогану удастся добиться от этих государств вассалитета, подобного азербайджанскому, но внести раскол и разброд в эти обнищавшие и деморализованные государства ему вполне по силам.