«Это будет победа США»: американцы обнародовали план вытеснения России из Закавказья
США неспроста еще несколько лет назад открыли крупнейшее посольство в Армении – американцы уже открытым текстом озвучивают план вытеснения России из Закавказья, для чего будет использован так называемый Зангезурский коридор.
Об этом в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация) заявил экс-директор по Центральной Азии в Совете нацбезопасности США Эрик Руденшольд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Поговорим о том, что мотивирует нас сейчас. Администрация Трампа выразила большой интерес к редкоземельным и стратегическим полезным ископаемым, которые есть на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
И вы не сможете транспортировать эти минералы из Центральной Азии на Запад, если не будете перевозить их через Азербайджан, Порт-Баку и так называемый «Средний коридор», – заявил эксперт.
Он подчеркнул, что «мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном открывает возможность для создания 40-километровой полосы на юге Армении, которая называется Зангезурский коридор».
По его словам, этот коридор позволит удвоить пропускную способность среднего коридора для перевозки грузов.
«США предложили сделку на 100 миллиардов долларов, что-то вроде Панамского канала, договор аренды этой территории, который поможет снизить зависимость региона от российской энергетики. Это ослабит влияние России, Ирана и даже Китая, но повысит скорость и эффективность Среднего коридора, что для США будет большой победой.
Это будет крупная победа и своего рода изменение баланса сил в регионе. Для Ирана и России, для Севера и Юга это угроза их региональной торговли. Я думаю, что для США это отличная возможность для инновационной американской дипломатии», – добавил Руденшольд.
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