«Это будет победа США»: американцы обнародовали план вытеснения России из Закавказья

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США неспроста еще несколько лет назад открыли крупнейшее посольство в Армении – американцы уже открытым текстом озвучивают план вытеснения России из Закавказья, для чего будет использован так называемый Зангезурский коридор.

Об этом в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация) заявил экс-директор по Центральной Азии в Совете нацбезопасности США Эрик Руденшольд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поговорим о том, что мотивирует нас сейчас. Администрация Трампа выразила большой интерес к редкоземельным и стратегическим полезным ископаемым, которые есть на Южном Кавказе и в Центральной Азии. И вы не сможете транспортировать эти минералы из Центральной Азии на Запад, если не будете перевозить их через Азербайджан, Порт-Баку и так называемый «Средний коридор», – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что «мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном открывает возможность для создания 40-километровой полосы на юге Армении, которая называется Зангезурский коридор».

По его словам, этот коридор позволит удвоить пропускную способность среднего коридора для перевозки грузов.