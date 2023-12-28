«Это катастрофа!» – доверие народа к украинской власти упало в два раза

Вадим Москаленко.  
28.12.2023 19:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Социология, Украина


За прошедший год доверие народа к украинскому руководству упало в два раза, что является огромной проблемой для всего бандеровского государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил гендиректор спонсируемой на западные гранты организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедший год доверие народа к украинскому руководству упало в два раза, что является...

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«Эти политические качели – противоречия, уколы, игры… интернет уже забит политической рекламой. В период войны это ослабляет государство.

И когда социологи говорят нам о падении доверия к органам власти – нет, уважаемые, там не падение. Там катастрофическое падение, там обвал. За последний год доверие к парламенту уменьшилось вдвое.

Извините, вдвое – это падение, это огромная проблема. Мы просто не хотим понимать ни наличие проблемы, ни её последствия. А последствия – это, в том числе и недоверие к разработке и принятию решений», – возмутился Кошель.

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