«Это катастрофа!» – доверие народа к украинской власти упало в два раза

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За прошедший год доверие народа к украинскому руководству упало в два раза, что является огромной проблемой для всего бандеровского государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил гендиректор спонсируемой на западные гранты организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти политические качели – противоречия, уколы, игры… интернет уже забит политической рекламой. В период войны это ослабляет государство. И когда социологи говорят нам о падении доверия к органам власти – нет, уважаемые, там не падение. Там катастрофическое падение, там обвал. За последний год доверие к парламенту уменьшилось вдвое. Извините, вдвое – это падение, это огромная проблема. Мы просто не хотим понимать ни наличие проблемы, ни её последствия. А последствия – это, в том числе и недоверие к разработке и принятию решений», – возмутился Кошель.