«Это не паника»: Россия бросит на Киев 150 тысяч военных – Луценко

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Не менее 150 тысяч российских солдат прошли с января боевое слаживание и не введены в зону СВО. Вполне вероятно, что они будут отправлены на новый штурм Киева.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор и глава МВД Украины, отслуживший в ВСУ, Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Луценко считает, что ВС РФ не будут брать украинскую столицу – их целью будет создание нужного информационного фона для будущих переговоров.

«Я боюсь, что я немного перегибаю палку, это не паника, это трезвый анализ того, что будет происходить. Путин набрал осенью 300 тысяч новых мобилизованных. 150 тысяч он бросил сейчас на донецкий фронт, запорожский также. Вот, почему на пяти направлениях сейчас мясом забрасывают наши позиции. А где еще 150? А они в начале января пошли на полигоны по всей российской империи. А куда они потом слаженные придут? Я не военный стратег и не имею допуска к разведданным, но почти не сомневаюсь, что они будут делать психологическое давление путем очередной попытки наступать на Киев. Не для того, чтобы его захватить, а для того, чтобы психологически додавить Украину – признать оккупацию наших областей», – рассуждал Луценко.