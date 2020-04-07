«Еле-еле ноги унесли!» – Москаль пугает Киев вторым Приднестровьем в Донбассе

07.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Решение о создании Консультативного совета на базе ТКГ в минском переговорном процессе может стать одним из шагов по заморозке конфликта на Донбассе – на десятилетия, и по приднестровскому сценарию.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал Геннадий Москаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что по Донбассу, я очень не приветствую то, что придумали Ермак с Козаком. Я очень хорошо знаю Приднестровье, потому что Черновицкая область граничит не только с Румынией, но и с Молдовой. И я был часто в Молдавии, там были большие преступные группировки, война 1991 года застала нас в Бендерах, мы еле-еле оттуда ноги унесли!

Козак был автором, и он хочет Приднестровье, он же был автором, неужели Зеленский и Ермак не могут разуть глаза и посмотреть? Он же по тому же сценарию: сначала было так – позвольте им выборы провести. Кишинёв позволил, всё позволил, группу, консультации, третье, десятое, и что? Армию не убрали, армия перешла в миротворческие силы, Кишинёв с 1991 года туда не зашёл, а уже 2020 год – и не зайдёт никогда, пока не уйдут русские. Потому что российская армия в несколько раз выше, чем вооружённые силы Молдовы. Вот и всё», – заявил украинский генерал.

«И сегодня Козак хочет, чтобы мы сели с ними за стол переговоров. Вы верите в то, что, как говорит пан Ермак, можно набрать пять человек с Луганской и Донецкой, которые являются противниками того режима, а являются очень патриотично настроенными на Украину? Кто, Пушилин и глава Луганщины будут подбирать или будет подбирать с той стороны Украина? Это тоже путь абсолютно в никуда.

Я не вижу решения проблем, не надо было на «нормандской четвёрке» пану Зеленскому, чтобы так понравиться Путину, подписывать всякую глупость, которую выполнить, вы сами знаете, сегодня невозможно», – добавил Москаль.