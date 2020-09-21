ЕС и США принудили украинцев содержать западных производителей – Суслов

21.09.2020, Киев, Игорь Петров

Украине следовало бы проводить протекционистскую политику в отношении своих производителей, но государство не защищает их, закупая импортные товары, и Запад поддерживает его в этом.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это (протекционизм) – самое главное. Из того что делалось и дает какие-то шансы (правда, не доведено до конца и, наверное, не будет доведено) – это попытка принять закон, который бы установил, что средства нашего госбюджета, направляемые на госзакупки, должны тратиться в основном на закупку товаров украинского производства. Закон о локализации, который есть в Верховной Раде и против которого сразу активно выступили все наши иностранные кредиторы, а ЕС сделал отдельное заявление.

Речь – о любых товарах, которые покупаются за средства нашего госбюджета. Например, в проекте нашего бюджета на следующий год. Правительство гордится, что мы будем обновлять изношенные железнодорожные вагоны, запланировало покупку, допустим, сотни вагонов. Но мы могли бы купить украинские вагоны, ведь Украина – одни из крупнейших производителей вагонов.

Вагоны надо покупать исключительно украинские. Вспомним: при Порошенко был потрачен миллиард долларов на покупку американских электровозов у General Electric. Почему не украинских? Вспомним: при Порошенко 550 миллионов евро потрачено на покупку (даже) подержанных французских вертолетов.

У нас «Мотор сич» наладила выпуск украинских вертолетов, но мы не покупаем украинское. Поэтому пока средства нашего госбюджета не будут расходоваться на покупку продукции украинских предприятий. И мы из этой ситуации не выйдем», – заключил Виктор Суслов.