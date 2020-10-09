ЕС компенсирует ущерб от антироссийских санкций за счет Украины

09.10.2020, Киев, Игорь Петров

Тот ущерб, который экономика ЕС претерпевает от санкций против России, Европа компенсирует за счет неравноправных торговых отношений, закрепленных в соглашении об Ассоциации с Украиной.

Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина фактически выступает банкоматом для Европы, оплачивая своим суверенитетом, недрами, инфраструктурными, стратегическим предприятиями, утратой всего этого, фактически компенсируя Евросоюзу потери от т.н. санкций (против России), от которых теряют также и европейские страны.

Они из своего кармана фактически не оплачивают санкции против России. Эти санкции фактически оплачивает Украина – тем, что полностью открывает свой рынок для их продукции, аналогичной той, что производится в Украине, и уничтожает наши предприятия, а рынок ЕС остается закрытым и нам запрещено принимать закон о локализации», – заключил эксперт.