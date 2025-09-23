Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские лидеры понимают, что их ресурсов не хватит для противостояния России, но всё равно настаивают на эскалации. Видимо, за счет американцев.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У ЕС тоже есть фундаментальные проблемы с ресурсами, которые ставят их в очень неловкое положение. Они не могут справиться с русскими сами. Но европейцы не хотят слушать, что говорят американцы. Недавно я снова читал о проекте Франции и Германии о создании истребителя пятого поколения. У России, США, Китая есть истребители пятого поколения, а богатая Европа всё ещё пытается их создать. Американцы, китайцы и русские уже работают над истребителями шестого поколения, так что разница очевидна. Проект между Германией и Францией находится на грани провала», – сказал Меркурис.