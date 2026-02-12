НАТО использует «нейтральную» Молдову для шпионажа
НАТО тесно сотрудничает с формально нейтральной Молдовой, но исключительно по ее просьбе.
Об этом директор НАТО по сотрудничеству Пьер Казале заявил в интервью изданию «Проспект независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас мы активно сотрудничаем с Молдовой, учитывая ее географическое положение. Она зажата между Украиной и Румынией, а часть ее территории оккупирована Россией. Это классический случай, когда НАТО может помочь им в развитии вооруженных сил и оборонного потенциала, чтобы они могли лучше обеспечивать свою безопасность», – сказал Казале.
Он не стал скрывать, что Молдову используют для шпионажа.
«Одна из тем, по которой мы с ними работаем, – это обмен информацией. А также безопасность и укрепление их вооруженных сил. В том числе, работа по привлечению новых кадров, чтобы у них был более современный состав, способный лучше обеспечивать оборону страны», – сказал Казале.
