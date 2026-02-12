Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО тесно сотрудничает с формально нейтральной Молдовой, но исключительно по ее просьбе.

Об этом директор НАТО по сотрудничеству Пьер Казале заявил в интервью изданию «Проспект независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас мы активно сотрудничаем с Молдовой, учитывая ее географическое положение. Она зажата между Украиной и Румынией, а часть ее территории оккупирована Россией. Это классический случай, когда НАТО может помочь им в развитии вооруженных сил и оборонного потенциала, чтобы они могли лучше обеспечивать свою безопасность», – сказал Казале.

Он не стал скрывать, что Молдову используют для шпионажа.