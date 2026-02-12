Экс-офицер ВС США: Трамп на переговорах по Украине занимается мастурбацией
Зеленский, его подельники, да и американские «миротворцы» готовы погубить десятки миллионов украинцев. Об этом в эфире видеоблога «Dialogue Works» заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Никто не ведет переговоры таким образом, особенно по таким серьезным вопросам. Трамп, грубо говоря, занимается мастурбацией на переговорах.
Это не переговоры… Проигравшая сторона, в данном случае Украина, недостаточно сильно проиграла, не дошла до такого отчаяния.
А, во-вторых, украинская элита здесь только для того, чтобы заработать на этой войне как можно больше денег и убраться к чертовой матери. Так что они абсолютно не заинтересованы в прекращении этого конфликта», – сказал Крапивник.
«Пока Зеленский не встанет на колени, и над его головой не будет занесен топор, этот парень ничего не собирается делать, потому что он зарабатывает деньги.
Он будет счастливо жить где-нибудь в Америке или Лондоне, в то время как несколько миллионов украинцев будут гнить в земле. И он не возражает, если эти несколько миллионов превратятся в 5 или 10 миллионов.
И Келлог зарабатывает деньги. Его дочь зарабатывает деньги. Все зарабатывают деньги. Так что эти переговоры ни к чему не приведут. Одна из сторон не готова сдаться, потому что она зарабатывает деньги.
России придется взять Киев и продолжать наступление до тех пор, пока либо народ не свергнет этих паразитов, либо паразиты не поймут, что организм мертв и им нужно уходить», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: