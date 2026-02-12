Экс-офицер ВС США: Трамп на переговорах по Украине занимается мастурбацией

Максим Столяров.  
12.02.2026 15:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 647
 
Политика, Россия, Украина


Зеленский, его подельники, да и американские «миротворцы» готовы погубить десятки миллионов украинцев. Об этом в эфире видеоблога «Dialogue Works» заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никто не ведет переговоры таким образом, особенно по таким серьезным вопросам. Трамп, грубо говоря, занимается мастурбацией на переговорах.

Это не переговоры… Проигравшая сторона, в данном случае Украина, недостаточно сильно проиграла, не дошла до такого отчаяния.

А, во-вторых, украинская элита здесь только для того, чтобы заработать на этой войне как можно больше денег и убраться к чертовой матери. Так что они абсолютно не заинтересованы в прекращении этого конфликта», – сказал Крапивник.

«Пока Зеленский не встанет на колени, и над его головой не будет занесен топор, этот парень ничего не собирается делать, потому что он зарабатывает деньги.

Он будет счастливо жить где-нибудь в Америке или Лондоне, в то время как несколько миллионов украинцев будут гнить в земле. И он не возражает, если эти несколько миллионов превратятся в 5 или 10 миллионов.

И Келлог зарабатывает деньги. Его дочь зарабатывает деньги. Все зарабатывают деньги. Так что эти переговоры ни к чему не приведут. Одна из сторон не готова сдаться, потому что она зарабатывает деньги.

России придется взять Киев и продолжать наступление до тех пор, пока либо народ не свергнет этих паразитов, либо паразиты не поймут, что организм мертв и им нужно уходить», – подытожил он.

