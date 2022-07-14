ЕС требует капитуляции. Правительство Грузии сопротивляется

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российский миллиардер грузинского происхождения Бидзина Иванишвили, несмотря на объявленный уход из политики, по-прежнему находится в центре политического противостояния в Грузии.

Иванишвили был лидером партии «Грузинская мечта», положившей конец ультраправому русофобскому правлению Саакашвили в 2012 году. Он был первым главой правительства после победы «Мечты» и пробыл на этом посту ровно год.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Через некоторое время Иванишвили оставил и пост, и партию, заявив о своем уходе из политики. Но несмотря на то, что Иванишвили ушел из политики несколько лет назад, он по-прежнему является главной обсуждаемой фигурой в политических баталиях между правящей «Грузинской мечтой» и праворадикальной коалицией проамериканских политических сил.

Одним из самых важных реальных причин в отказе в статусе кандидата членства в ЕС стало завуалированное влияние Иванишвили на правительство Грузии, главой которого является экс-директор благотворительного фонда бизнес-группы Иванишвили – «Карту».

С «Карту» были связаны и другие представители правительства Грузии. Поэтому опасение европейцев (и американцев), что нынешняя власть Грузии подконтрольна Иванишвили, имеет под собой имеет серьезную почву.

На днях премьер Гарибашвили обнародовал открытое письмо, где попытался отрешиться от влияния Иванишвили, заявив о полной независимости правительства Грузии в своих решениях.

«Ни оперативные, ни ключевые решения команда не принимает под диктовку ушедшего из политики бывшего лидера» – заявляет Гарибашвили.

Он задает вопрос европейцам и оппонентам внутри страны:

«Что они подразумевают, когда говорят об олигархе и деолигархизации?».

Гарибашвили незамедлительно получает однозначный ответ от депутатов Европарламента.

Андрюс Кубилюс: «Олигарх – это лицо, у которого много денег, взявший в плен государство… В Грузии единственная такая личность, и мы знаем имя – Бидзина Иванишвили»

Раса Юкнявичене: «Если «Грузинская мечта» не поняла, что значит деолигархизация, я помогу им понять – это означает «деиванишвилизацию» Грузии».

Мириам Лексманн: «Один олигарх продолжает чрезмерное влияние на политический ландшафт».

Да, под требованием «деолигархизации» ЕС уже открыто требует прекращения предположительного влияния Иванишвили на правительство.

Главной причиной давления со стороны ЕС (и США), что на данный момент осуществляется получением или неполучением Грузией статуса кандидата в члены ЕС, является неприсоединение страны к антироссийским санкциям.

В открытом письме Гарибашвили отказывается подчиниться и заявляет:

«Мы любим страну и не можем принести ее в жертву роковой войне».

Он утверждает, что эту политику правительство проводит самостоятельно, не нуждаясь в советах со стороны. «ПолитНавигатор» склонен принять такое утверждение за правду – Гарибашвили с министрами и без давления со стороны Иванишвили провели бы «политику невмешательства» в украинские дела, дабы не подвергать страну дополнительным ударам экономического да и военного характера со стороны северного соседа, что привело бы Грузию к полному краху.

Но мы склонны также и не принимать за чистую монету полную независимость нынешнего правительства Грузии от российского миллиардера, фактор присутствия которого в маленькой южнокавказской стране играет немаловажную, а может и ключевую роль в формировании ее внешнего и внутреннего курса.

Впрочем, Гарибашвили признает, что «фактор Бидзины Иванишвили играет серьезную роль в стране», подтверждая тем самым, что европейцы попадают в точку, когда требуют «деолигархизировать» страну, подразумевая в этом нейтрализацию фактора Иванишвили. Всем понятно, что в таком случае правящая «Грузинская мечта» потеряет твердую почву под собой, а снести ее возможно будет гораздо проще!

Премьером Гарибашвили «деолигархизация» как главное из 12 требований по пути признания Грузии кандидатом в члены ЕС практически объявляется нелегитимным.

Уверены, скоро нелегитимным будет признаваться еще одно требование ЕС – «деполяризация» общества, то есть примирение противоборствующих политических сил, что в свою очередь невозможно из-за невозможности выполнения первого требования.

От «Грузинской мечты» требуется капитуляция и уход из политической арены, иначе получит кризис и дестабилизацию.

Еврокомиссия продлила срок решения по статусу кандидата на 2023 год, дав тем самым «Мечте» больше времени для принятии решения.

Влиятельный лидер оппозиции Гига Бокерия уверен:

«Пока есть Иванишвили, излишне говорить о демонстрации существенного прогресса за шесть месяцев… Еще более ясно, что у нас есть время убрать этот режим мирно… только это время не бесконечно».

По всей видимости, «конец» срока, чтобы «убрать режим мирно», определяется Еврокомиссией.