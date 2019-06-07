Еще немного – и Карасев начнет агитировать за присоединение к России

07.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Евросоюз и НАТО были мечтой 30 лет назад, когда эти организации находились на пике своих возможностей, а сегодня они не могут дать Украине ни экономического роста, ни безопасности.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, членство в НАТО грозит Украине постоянным конфликтом по периметру границы.

«Надо понимать, где мы. НАТО или Евросоюз – это 30 лет назад было. Польша, Литва и так далее, они этим воспользовались. Польша потому, что была витриной этого процесса, были деньги, это был зенит, расцвет Запада. Сейчас не дадут деньги нам, никакого «плана Маршала» не будет… 30 лет назад Европа была нормой, мы туда стремились, потому что там была норма, а нормальной жизни там уже нет… НАТО и ЕС – это не сама цель.

НАТО – это инструмент безопасности. Он может быть инструментом, который может операцию сделать, что приведет к летальному исходу, а может и нет. НАТО – это не мечта, а инструмент безопасности. И если этот инструмент увеличивает опасность, когда мы получаем войну на периметре 2600 километров, и с отъёмом территории, так зачем нам такая организация», – заявил Карасев.