Европе пришлось на деле убедиться в необходимости скорейшего запуска «СП-2»

03.08.2021, Москва, Олег Кравцов

«Газпром» существенно сократил закачку «голубого топлива» в европейские подземные газовые хранилища.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Закачка сократилась в крупнейшие хранилища, расположенные в Австрии, Германии и Нидерландах. Примечательно, что экспорт российского газа едва ли не на пике за все время поставок, но при этом объемы идут напрямую потребителям, а не в хранилища.

«Сейчас закачка в подземные хранилища газа Европы отстает на 30% от прошлогоднего уровня. Основной причиной являются высокие цены, которые зашкаливают за $500 за тысячу кубометров и заставляют потребителей более взвешенно выбирать поставщиков», – сказал «Московскому комсомольцу» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, сложившаяся ситуация «Газпрому» выгодна, поскольку позволяет получать прибыль сверх ранее запланированных величин: за I полугодие поставки превысили 100 миллиардов кубометров. Кроме того, говорит эксперт, Европа сама убеждается, насколько ей необходим «Северный поток-2»: чем раньше его запустят, тем больше страны ЕС получат мощностей по ежесуточной прокачке газа на свою территорию и тем ниже будут цены на рынке.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что нынешние действия «Газпрома» носят исключительно коммерческую подоплеку и подчинены внутренней политике компании.

«В целом российскому монополисту выгоднее продавать газ «здесь и сейчас», нежели заполнять «голубым топливом» ПХГ Европы, теряя на этом деньги в долгосрочной перспективе. Потому что зимой цены могут снизиться до $400, а ведь надо будет еще заплатить за хранение газа за полгода», – говорит Юшков.