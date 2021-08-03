Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
03.08.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Газ, Дзен, ЕС, Россия, Энергетика
Просмотров:

Европе пришлось на деле убедиться в необходимости скорейшего запуска «СП-2»

«Газпром» существенно сократил закачку «голубого топлива» в европейские подземные газовые хранилища. Об этом, передает...

«Газпром» существенно сократил закачку «голубого топлива» в европейские подземные газовые хранилища.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Закачка сократилась в крупнейшие хранилища, расположенные в Австрии, Германии и Нидерландах. Примечательно, что экспорт российского газа едва ли не на пике за все время поставок, но при этом объемы идут напрямую потребителям, а не в хранилища.

«Сейчас закачка в подземные хранилища газа Европы отстает на 30% от прошлогоднего уровня. Основной причиной являются высокие цены, которые зашкаливают за $500 за тысячу кубометров и заставляют потребителей более взвешенно выбирать поставщиков», – сказал «Московскому комсомольцу» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, сложившаяся ситуация «Газпрому» выгодна, поскольку позволяет получать прибыль сверх ранее запланированных величин: за I полугодие поставки превысили 100 миллиардов кубометров. Кроме того, говорит эксперт, Европа сама убеждается, насколько ей необходим «Северный поток-2»: чем раньше его запустят, тем больше страны ЕС получат мощностей по ежесуточной прокачке газа на свою территорию и тем ниже будут цены на рынке.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что нынешние действия «Газпрома» носят исключительно коммерческую подоплеку и подчинены внутренней политике компании.



«В целом российскому монополисту выгоднее продавать газ «здесь и сейчас», нежели заполнять «голубым топливом» ПХГ Европы, теряя на этом деньги в долгосрочной перспективе. Потому что зимой цены могут снизиться до $400, а ведь надо будет еще заплатить за хранение газа за полгода», – говорит Юшков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть