Евросоюз может 15 лет финансировать ВСУ за счет украденных российских денег

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Элиты Евросоюза не пугает возможный отказ США от дальнейшего финансирования ВСУ – у европейцев есть 300 миллиардов замороженных российских активов, и этой суммы хватит на 15 лет войны в нынешнем формате.

Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью подкасту «Слово», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не такой большой вклад был США. За все время где-то вся прямая помощь и дотации (не считая кредитов) – 58 млрд долларов от Штатов. В районе 20 млрд долларов в год. Это много? Нет. Для Евросоюза, у которого 300 млрд золотовалютных резервов сейчас арестовано российских. Они 15 лет могут финансировать вместо США за счет наших же денег. Поэтому их не пугает, что США отказываются финансировать», – сказал Царев.

По его словам, без США европейцы вряд ли найдут необходимое число боеприпасов, ракет к установкам Patriot и так далее. Однако Трамп продолжит продажу американского оружия под давлением лобби ВПК.

Впрочем, учитывая, что 80% потерь на фронте от дронов, решающую роль играет позиция Китая.