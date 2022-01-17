Евстафьев: «Запад реально напуган военными возможностями России»

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Страны Запада испугались операции ОДКБ в Казахстане, потому что понимают – сами такое повторить они едва ли способны.

Об этом в эфире интернет-канала «Смерш. Крымский фронт» заявил профессор Высшей школы экономики политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите на ситуацию в Казахстане, переброска войск ОДКБ. На такую переброску нужны не очень большие силы, это ни разу не Курская дуга, но тем не менее, на переброску в такие сроки этого количества войск в современном мире способны две с половиной страны: США, но им нужен ещё один день, Россия и половинка – Франция, потому что она столько не может, но в эти сроки уложится. Мы в эксклюзивном клубе, «а вы произведите смартфон»… Это круче чем смартфон. Американцы напугались, реально испуг виден у Блинкена, а у Нуладн с её 18 сценариями, смотреть просто больно. Страх и неверие от того, что одновременно так возможно – геополитическая шизофрения современного Запада, они испугались от того, что они увидели, и от неверия, что мы это сделали. Это одна из основных проблем современного мира, потому что неверие плюс испуг – рецепт для геополитической катастрофы», – сказал Евстафьев.

Напомним, ранее в Москве заявили, что оппозиционные СМИ Казахстана активно распространяли фейки об убийствах мирных граждан, якобы совершенных миротворцами ОДКБ. Была организована смс-рассылка, предупреждающая казашек об опасности изнасилований членами контингента.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что после введения миротворцев ОДКБ в Казахстан и выполнения поставленных задач эта организация может пополниться новыми участниками.