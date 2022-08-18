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Новости Украины

Традиционный для августа пал стерни на полях Крыма вызвал ажиотаж в украинском интернет-сегменте.

Дым от горящей травы в телеграм-каналах «незалежной» приняли за новую «бавовну», то есть хлопок с ударением на последний слог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео поднимающегося столба дыма в районе села Межводное Черноморского района Крыма облетело соцсети с утверждением, что в Крыму в очередной раз что-то взорвалось.

«Телеграм-каналы сообщают про новый «хлопок» в Крыму. По предварительным данным пожар произошел в селе Межводное», – сообщил украинский канал «Зеркало недели».

И в самом деле в окрестностях села Снежное Черноморского района горел сухостой. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, и пожарному расчету не составило труда погасить огонь. К тому же в Черноморском районе прошел сильный ливень, загасивший последние намеки на возгорание.

Накануне украинские каналы разгоняли информационную волну о срочной эвакуации из Крыма главы региона Сергея Аксенова и спикера парламента республики Владимира Константинова.

«Это не нужно опровергать или комментировать. Нужно просто лечить. Распылять с самолетов галоперидол над Киевом и Львовом. Сорок тонн, три раза в день», – отметил в своем комментарии советник главы Крыма Олег Крючков.

Аксенов сегодня вручал благодарности выпускникам крымских школ, получивших в этом году на едином государственном экзамене 100 баллов, а Константинов готовит на завтра большой депутатский «десант» в пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов села Джанкойского района. От детонации снарядов пострадали 9 многоквартирных 70 индивидуальных домов.

К слову, сегодня в Межводном, где по версии украинских каналов «бавовна», открывается Международный фольклорный инклюзивный фестиваль-конкурс «Алтын Майдан- Крым». В фестивале примут участие артисты из разных уголков полуострова, фольклорные, этнографические и инклюзивные коллективы, а также инвалиды.