Фарион: Польские оккупанты мечтают о вымирании украинцев

Польское руководство вздохнет с облегчением, если украинцы исчезнут с лица земли.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила экс-депутат Верховной рады, член националистической партии «Свобода» Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Фарион прокомментировала высказывания руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчина Пшидача, который обвинил Украину в неблагодарности.

«Много слов, много завуалированных понятий, которые свидетельствуют о глубоких исторических проблемах в польско-украинских взаимоотношениях в контексте Польши как оккупанта и Украины как борца за свою свободу от польской оккупации», – сказал политик.

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«Что раньше всему этому предшествовало? Процитирую господина Пшидача. «Следовало бы начать ценить…». Слышите, нам поляки указывают, что стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины на протяжении последних месяцев и лет.

Ну, видимо, украинцы должны поблагодарить Пшидача за то, что мы еще живые. Потому что, если бы мы уже все были мертвы, то полякам бы легче дышалось. Может быть, не всем, но таким, как этот Пшидач, очевидно», – заявила Фарион.