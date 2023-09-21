Фейковый представитель Запада намерен преследовать за фейковый геноцид

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Приехав в мемориальный комплекс «жертвам Сребреницы» в Поточарах «Верховный представитель» по Боснии и Герцеговине Карл Шмидт издал закон о создании на его месте Института науки и образования.

Кроме того, визитер заявил о составлении «реестра военных преступников».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», будучи в Поточарах, Шмидт издал закон о создании на базе тамошнего мемориального центра, посвященного лживому и пропагандистскому антисербскому мифу о «геноциде в Сребренице», Института науки и образования.

«Нам предстоит заняться борьбой с ревизионизмом и искажениями истины, продвигаемыми внутренними и международными силами», – заявил Верховный представитель.

Немецкий гость объявил о «создании реестра военных преступников и запрете назначать их на должности», имея в виду ветеранов Республики Сербской, защищавших свою земли от бошняцких исламистов и хорватских неоусташей.

И пообещал в борьбе с ними использовать свои исключительные «боннские полномочия», позволяющие Верховным представителям отменять принятые всеми уровнями власти БиГ законы, вносить коррективы в них или инициировать новые законопроекты, снимать со своих постов представителей разных уровней власти вплоть до глав энтитетов, делегировать европейских эмиссаров на посты судей Конституционного суда.

В Республиканской организации семей пленных и убитых бойцов и пропавших без вести мирных жителей Республики Сербской отреагировали на заявления Шмидта, сказав что тот использует Мемориальный центр в Поточарах для борьбы с сербами. И что у него есть поддержка бошняков, потому что «каждое нападение на Республику Сербскую начинается из Сребреницы».

«Таким образом он пытается затемнить отчет международной комиссии Гидеона Грайфа, сформированной правительством Республики Сербской, которая сделала четкий и недвусмысленный вывод о том, что геноцида в Сребренице не было. Они хотят убить правду, переписать историю и сделать ее такой, как им удобно», – приводит РТРС слова председателя Совета этой организации Бранимира Койича.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, где базировались банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича. Исламисты нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, пытая и жестоко убивая их население, сжигая дома и церкви, убив порядка 3,5 тысяч человек – от детей до стариков.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу. Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда были целенаправленно эвакуированы все женщины и дети.

После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными политехнологами был придуман мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования боснийских сербов уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, и вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.