Философ майдана: Если не воровать, за пять лет добьём РФ ядерной дубиной

23.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина – это очень богатое государство, которое сможет создать ядерную дубину и победить Россию лет за пять, даже не особо утруждая себя жертвами.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил активно поддержавший майдан украинский философ и националист Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотим мы того или не хотим, а то, как они (Россия – ред.) отбирали у нас Крым, войдёт во все учебники по военному делу. Бескровно, запугивая противника, имея возможность ядерного шантажа, не позволяя вмешаться Западу, «отжали», приняли решение, ввели в своё правовое поле, мы ничего даже сделать не смогли и даже сейчас не можем поставить вопрос. Почему? Потому что мы не мыслим инновационным образом, уже давно можно поставить под сомнение то, что сделал Путин по Крыму. Мы почему не делаем? Потому что у нас нет единства в нашем так называемом правящем, а на правду – привилегированном классе.

У нас нет цели поставить вопрос о Крыме, потому что нет стратегического решения, нет политической воли это сделать. На самом деле, мы должны поставить этот вопрос следующим образом: прекращаем всякие минские процессы, возвращаем на рассмотрение вопрос так называемых ЛДНР и Крыма в единой связке, ставим этот вопрос, выносим его на ООН, если в ООН не соглашаются, мы объявляем о том, что мы будем воевать и возрождать ядерное оружие. И этот путь является хорошей дубинкой против любого государства, в том числе против России», – заявил Дацюк.

«Если не воровать, Украина – это очень богатое государство, которое Россию сможет победить лет за пять, даже не особо утруждая себя жертвами. Это вопрос стратегии и политической воли, которую вы применяете. Нету никаких проблем это сделать, потому что, если мы начнём воевать, у нас появится и помощь от Европы с США, и помощь от Китая, который будет не прямо, но помогать. Очень многие станут на нашу сторону и будут реально помогать, если мы будем действительно воевать и выигрывать эту войну. Мы пока не хотим воевать и выигрывать эту войну», – сокрушается философ.