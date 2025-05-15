Французский министр пугает тремя «ловушками Путина»

Елена Острякова.  
15.05.2025 18:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Франция


Запад не должен попасть в три ловушки, в которые он якобы угодил на первых стамбульский переговорах.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил сегодня на пресс-конференции в Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не должен попасть в три ловушки, в которые он якобы угодил на первых...

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«Чего мы хотим избежать любой ценой, так это попасть в три ловушки, которые привели к провалу дискуссий в Стамбуле в 2022 году. Первая ловушка состоит в том, чтобы попытаться провести переговоры под бомбами. Это просто невозможно, это не сработает. Поэтому нам нужно прекратить огонь для проведения мирных переговоров», – вещал французский умник.

Он считает, что Россия должна «прекратить страдания», а Украина при этом может продолжать вооружаться и вступать в НАТО.

«Вторая ловушка состоит в том, чтобы попытаться помешать Украине обеспечить свою собственную безопасность после достижения мира. Украина должна иметь вооруженные силы, необходимые для сдерживания дальнейшей агрессии и иметь возможность выбирать себе партнеров по безопасности в будущем. Третья ловушка, в которую мы не должны попадать, – это отмена санкций до окончания переговоров. Этот выбор был сделан в 2022 и привел к провалу обсуждений», – трепался Барро.

О том, что Запад в 2022 году только вводил санкции, а не отменял, лягушатник подзабыл.

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