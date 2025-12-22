«Французы уже давно бы сдались русским в плен!» – Украинский нацист высмеял браваду генсека НАТО

На месте Украины та же Франция или Германия уже давно сдались бы России, потому что изнеженные европейцы не готовы к затяжной войне.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский боевик и волонтер Мирослав Гай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Украине еще ситуация очень неплохая, мы неплохо справились с мобилизацией. Я не уверен, что современная Франция или Германия, если бы сейчас была мобилизация, они справились бы лучше.

Мы это видим даже по протестам студентов, которые говорят, что не собираются защищать в случае войны Германию или Францию. Они не могут даже службу вернуть, общую воинскую повинность, не могут вернуть регулярную срочную службу – протесты сразу возникают.

Все опросы там говорят, что большинство их граждан не собираются становиться на очередь в военкоматы и защищать страну, если Россия нападет», – заявил Гай.

Генсек НАТО Марк Рютте накануне похвалился увеличением численности армий европейских стран – членов альянса. Он заверил, что Североатлантический блок уже сейчас имеет преимущество над Россией.

