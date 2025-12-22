Генсек НАТО: Во всех отношениях мы сильнее России

Анатолий Лапин.  
22.12.2025 12:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 748
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Европейские страны НАТО проводят ускоренную милитаризацию, наращивая численность армий. Альянс уже «сильнее России во всех отношениях».

Об этом в эфире Bild заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во всех отношениях мы сейчас сильнее России. Нам просто нужно убедиться, что мы остаемся настолько сильными, насколько это возможно. Это включает в себя привлечение большего количества личного состава в наши вооруженные силы.

В Германии это исторический шаг. Их число, если я правильно понимаю, составляет около 180 тысяч солдат и женщин, примерно до полумиллиона в ближайшие годы. В моей стране мы хотим, чтобы их было от 60 до 80 тысяч, примерно до 200 тысяч, вырасти до 2030.

Это огромный рост. Конечно, это также вызывает дискуссии в обществе, потому что нам нужны люди и в здравоохранении, и в промышленности и так далее всегда есть конкуренция. Но я верю, что молодые люди будут ставить защиту своей страны выше многих других вещей. Мы уже видим это. В вооруженных силах наблюдается значительный рост числа заявок. В Германии, в Нидерландах, в Бельгии, по всей территории НАТО», – радуется милитаристскому оболваниванию европейцев Рютте.

