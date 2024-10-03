Фронт посыпался. Это факт – Бутусов

России не нужно применять на Украине тактическое ядерное оружие, потому что и без него ее войска активно продвигаются по всему фронту.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист, главред антироссийского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, фронт сыплется, это факт. И это происходит уже не первый месяц, потому что не применяются элементарные организационные, управленческие решения, нет вообще признания проблем. Мы же понимаем, что один героизм солдат и мотивация не могут выиграть. Могут выиграть бой, но выиграть сразу целую серию битв невозможно, когда у врага преимущество в дронах, авиации, количестве снарядов, в минометных минах. Не может произойти чуда. Каким бы ни был героическим солдат, если мы позволяем врагу применять по нему высокоточное оружие, артиллерию на необорудованных эспешках [наблюдательных пунктах]. Когда мы не даем людям нормальную подготовку, пехотинцам, когда у нас пехотинцы после месяца подготовки идут в бой на третьем году войны – это просто преступление», – сказал эксперт.

«Если мы не будем масштабировать правильные организационные и управленческие решения, которые очевидны, чуда не случится – враг буде продвигаться дальше. Мы отступаем не потому, что у нас меньше людей, меньше снарядов, не потому, что у нас мало КАБов – мы отступаем из-за неспособности воспользоваться теми преимуществами, которые у нас есть, из-за неспособности или желания делать выводы из допущенных ошибок и реализовывать наши сильные стороны», – заявил Бутусов.