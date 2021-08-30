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30.08.2021 12:36 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Политика, Россия, ФСБ, экстремизм
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ФСБ берет с поличным экстремиста в Крыму

Сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность местного экстремиста, который через интернет распространял...

Сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность местного экстремиста, который через интернет распространял материалы с призывами к насилию.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации силовиков, в отношении 38-летнего задержанного крымчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе «Интернет»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Установлено, что 38-летний гражданин с помощью сети «Интернет» разместил в одной их социальных сетей материалы, которые, согласно результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, содержат лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к осуществлению насильственных действий (уничтожению) в отношении представителей одной из национальностей», – говорится в сообщении.

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