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08.01.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Галичина, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина
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Галичане уже готовы жить под Путиным – лишь бы не было войны

Только реальный страх перед настоящей войной может вернуть разум украинским политикам.

Об этом в своем блоге рассказал экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона “Восток” Александр Ходаковский.

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“На самом деле прямым доказательством отсутствия российской агрессии выступают сами украинцы. Все их повадки последнего времени демонстрируют отсутствие страха перед войной, дешевую браваду и не менее дешевое презрение к врагу. Это означает, что они так увлеклись игрой в виртуальную войну с Россией, что о реальном возобновлении войны даже и не думают. Такое происходит только тогда, когда нет ощущения настоящей угрозы”, – отмечает Ходаковский.

Он рассказал, что в период активной фазы боевых действий в 2014 году на него выходили “тогда ещё нормальные украинские командиры, оказавшиеся силой обстоятельств в бойне” и предлагали прекратить – мол, за неделю 150 гробов отправил домой.

“А те, кто получил эти гробы, убивались не ненавистью к врагам, а горем от потери, которую не вернуть. И тогда Порошенко об этом думал – что его на вилах вынесут, если гробовой поток превысит его способности это скрывать, а горе превратит ненависть к врагу в ненависть к нему за то, что он не может или не хочет найти другой способ решения проблемы. И что мы видим сейчас? Мы видим, что все поменялось с точностью до наоборот. Теперь его волнует недостаточная агрессивность ситуации и он как может ее качает.

Я не сторонник только одного способа – войны. Но я чётко вижу – только реальный страх перед войной вернёт мозги на место. Бывало с вами так: выпил лишнего, сознание помутнело, а тут вдруг стресс – и как стекло? Почитайте, что пишет западноукраинская женщина, лучше любого гонорливого киевлянина знающая, что если война начнётся, то не эти столичные картонные герои, толкающие страну к бойне, пойдут умирать, а ее селянский сын и муж”, – обращает внимание экс-секретарь Совбеза ДНР.

Далее он приводит скан, на котором зафиксирована сетевая полемика, в ходе которой женщина из Ивано-Франковска делится своими страхами от потенциальной войны.

“Пусть и Франковск заберет, и всю страну, лишь бы не умирало столько людей. Я могу жить как на территории Украины, так и России”, – отметила она.

При этом женщина добавила, что никто, включая президента Порошенко, не сможет вернуть погибшего сына, брата, отца или мужа.

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