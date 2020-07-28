Галичанин-русофоб: Пора отсечь русских от участия в выборах

28.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское государство нуждается в радикальных реформах избирательного кодекса, чтобы «плинтусные плебеи» не портили страну своими кандидатами.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, вы видели то видео, где бриллиантовой зелёнкой обливали такую личность, которая называется Олег Волошин. Но что в этом видео является важным? Это двуногое, двулапое существо подбежало к задержанному, которого уже менты держали за руки. Этот вояка не мог дать сдачи, но он (Волошин – ред.) может только тогда, когда человек обездвижен, дать ему в морду – это всё, что делает система. Система всегда бьёт безоружных. Это очень симптоматичные процессы. Но сейчас немного поговорим про выборы и избирателей, потому что они дают возможность таким людям выступать от их имени.

Я чувствую, что преимущественно аполитичный, антиполитичный избиратель, он же гражданин, он же соотечественник, он же недогражданин, он же плинтусный плебей, когда имеет возможность пойти на выборы, мы получаем такие результаты с такими деятелями, с такими золотыми роялями», – сказал журналист.

«Тема квалифицированного избирателя является очень сложной. Основа и цель этого квалифицированного избирателя – это всё-таки на основе интеллекта и на основе своей политически заангажированной жизни в государстве, быть избирателями и на таких принципах брать участие в политической жизни, а не просто раз в пять лет ходить что на выборы, что в туалет», – заявил Дроздов.

«Во-первых, имеет место быть в мире новый ценз – человек с определенным состоянием. Человек без имущества в этом государстве, без своего «заземления» имущественного, не может голосовать. Это страны-демократы такой ценз имеют. У нас же его нет. У нас бездомный тоже может голосовать, даже не понимая, за кого.

Есть ценз оседлости, то есть, в некоторых государствах прописывается, что право (в особенности, не только на местных выборах, но и на всеобщих выборах тоже) имеют голосовать только те люди, которые (в разных странах есть разные требования) определённое время прожили в таком-то районе, в такой-то стране. Например, если ты меньше пяти лет живет в том государстве, то ты не можешь разбираться в политике той страны.

Есть образовательный ценз или же ценз образованности. Этот ценз сложнее. А что, если ввести определенное испытание перед получением избирательных прав на элементарные знания? Это не должно быть что-то сложное, это не должна быть какая-то академическая информация. Это элементарные знания, чтобы страна могла оценить интеллектуальные способности каждого, кто бюллетень берет в руку и кто голосует за кого-то. Я его сюда причисляю, потому что на Украине он абсолютно отсутствует и у нас, условно говоря, власть дурных позднее базируется на власти дурных, которые совершенно ничего не понимают ни в чем.

Языковой ценз. Во всех странах гражданство напрямую привязано к знанию языка. А если же ты гражданин, то ты и избиратель. А если же ты не знаешь государственного языка, то можешь ли ты быть избирателем?

Возрастной ценз. Разные государства тоже ограничивают избирателей. Это не считается дискриминацией. У кого-то с 18 лет, у кого-то – с 21. Например, те наши ровесники, наша молодежь может сказать: «Вот, плохие французы или датчане, которые только с 21 года дают право голосовать. Я бы в суд подал!». А верхняя черта? Пожиратели общественных благ – чтобы отсечь старшее поколение, которое является, в нашей случае, очень советским, или же они все-таки не с позиции того, кто потребляет общественные блага и ничего не создает, могли голосовать.

А если ввести 21 – 65? Голосует только этот промежуток. Такой способ отсечь советское население, а у нас оно русифицированное и пророссийски ориентированное, что показывает статистика отношения к НАТО, отношения к России, к войне. Если же все это старшее население попросить несколько лет не брать участия в политической жизни, чтобы молодежь могла выбрать свой путь вперед. Не назад. И не в зад», – конкретизировал свои требования одиозный журналист.

«Плюс, есть такое понятие, как лишение права голоса и наказание. Например, сбил человека в Америке, попал в какую-то административную беду человек. И суд выносит приговор: «Кроме выплаты штрафа, компенсировать ущерб, еще и на один год избавить избирательного права». Провинился человек. Избирательное право является также привилегией, и если его лишают, то это будет форма наказания», – добавил Дроздов.