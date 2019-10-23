Ганапольский заскулил: Янукович вернется, а майданщиков признают путчистами

23.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Евромайдан будет признан государственным переворотом, беглый экс-президент Виктор Янукович вернется и станет депутатом Верховной рады, а из центра Киева уберут мемориал погибшим майданщикам, вместо которого там будет установлен памятник сотрудникам «Беркута».

Такое недалекое будущее для Украины увидел одиозный телеведущий Матвей Ганапольский, получивший украинское гражданство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пропагандист подчеркнул, что Украина уже «перерождается».

«Я смотрю на перспективу, как-то чувствую это. Была история, новость, что адвокаты Януковича готовят его возвращение в Украину. И здесь все сидели и кричали по поводу того, что это невозможно, его арестуют на границе и так далее. А я сказал, что во-первых, он будет депутатом Верховной рады, это раз, когда вернется, а во-вторых, еще будут суды, что это была не революция достоинства, а это был государственный переворот.

Я не удивляюсь этому, я просто обращаю внимание на полную ревизию того, что происходит. И еще будет эта «небесная сотня», вместо нее, эти все фотографии выковыряют, и вместо них будет 100 фотографий этих омоновцев, которые стреляли. И там будет написано: «Герои Украины». Вот я нутром это чую, эта страна перерождается», – заявил Ганапольский.