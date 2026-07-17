Украина учится «работать геополитически» и «сдерживает тысячный контингент» русских в Мали.

Об этом в интервью «Коммерсанту Украинскому» заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил: «что сотни, если не тысячи русских делают в Мали, если у оккупантов очень непростая ситуация на фронте?».

«В действительности, эти грёзы геополитикой, что мы должны быть присутствующими везде. И везде мы должны лезть, везде должны решать вопросы, несмотря ни на что. Эта была беда и Российской Империи, и Советского Союза», – рассуждал Ягун.

«Зачем тогда Украина также использует свои ресурсы, для того чтобы насолить русским, вместо того чтобы задействовать их внутри государства?», – резонно уточнил пропагандист.