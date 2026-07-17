Генерал СБУ: Мы должны гадить под двери русским везде – особенно в Антарктиде!
Украина учится «работать геополитически» и «сдерживает тысячный контингент» русских в Мали.
Об этом в интервью «Коммерсанту Украинскому» заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил: «что сотни, если не тысячи русских делают в Мали, если у оккупантов очень непростая ситуация на фронте?».
«В действительности, эти грёзы геополитикой, что мы должны быть присутствующими везде. И везде мы должны лезть, везде должны решать вопросы, несмотря ни на что. Эта была беда и Российской Империи, и Советского Союза», – рассуждал Ягун.
«Зачем тогда Украина также использует свои ресурсы, для того чтобы насолить русским, вместо того чтобы задействовать их внутри государства?», – резонно уточнил пропагандист.
Генерал пояснил, что «это другое».
«Я думаю, что мы сдерживаем значительное количество вот этого контингента именно там. А во-вторых, Украина учится работать точно так же геополитически. И если есть возможность навредить врагу где-то в Антарктиде, то почему бы этим не воспользоваться?», – ответил отставной СБУшник.
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