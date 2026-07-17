Российская элита отказывается видеть угрозу лично для себя – десантник-военкор Третьяков
Российские миллиардеры умеют быть эффективными, но ещё не поняли или не хотят понимать, что война с Западом несёт угрозы и им самим.
Об этом на канале «Ваши новости» заявил вернувшийся после потери ступни в 2024-м в действующую армию экс-десантник и военкор Никита Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Насколько мы готовы к затяжной войне? Насколько готовы такие как Мельниченко [российский миллиардер]? Насколько мы готовы как общество, как армия, как культура?», – спросил ведущий.
«Не думаю, что наиболее мобилизованы слои общества, которые сталкиваются с огромным количеством трудностей, внутренне готовы к бесконечному продолжению войны, в которой участвуют только они, и не участвуют господа Мельниченко и все прочие господа.
Когда мы говорим о мобилизации общества, легко съехать на идею о том, что нужно мобилизовать только общество, но не мобилизовать верхи. Я уверен, что если так произойдет, то никакого подъема не будет.
Потому что этот перекос социальной несправедливости, он ощущается все больше и больше. Убытки перекладываются на плечи общества. А дивиденды стригут господа Мельниченко и Ко», – сказал Третьяков.
«Сегодня на пятый год войны, а они не чувствуют угрозы самим себе. Они зарабатывают. Мы видим эту статистику – миллиардеров становится больше.
Причём мы знаем, что наше государство умеет быть эффективным. Мы видели это в период пандемии, когда верхи реально почувствовали, что могут умереть, они сразу начали вводить драконовские меры, были готовы в них вкладываться.
И они умеют в системность, в быстрое построение госпиталей. Трупы, как в Италии, не лежали. Спрашивается, если тогда можно было быстро строить госпитали, почему сейчас нельзя быстро строить заводы или НПЗ?
Если тогда можно было создавать приложения по отслеживанию людей по QR-кодам, почему сейчас нельзя создавать приложения по отслеживанию дронов?
Мой ответ – потому что они не ощущают угрозы себе», – добавил десантник.
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