Российская элита отказывается видеть угрозу лично для себя – десантник-военкор Третьяков

Максим Столяров.  
17.07.2026 22:24
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские миллиардеры умеют быть эффективными, но ещё не поняли или не хотят понимать, что война с Западом несёт угрозы и им самим.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил вернувшийся после потери ступни в 2024-м в действующую армию экс-десантник и военкор Никита Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские миллиардеры умеют быть эффективными, но ещё не поняли или не хотят понимать, что...

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«Насколько мы готовы к затяжной войне? Насколько готовы такие как Мельниченко [российский миллиардер]? Насколько мы готовы как общество, как армия, как культура?», – спросил ведущий.

«Не думаю, что наиболее мобилизованы слои общества, которые сталкиваются с огромным количеством трудностей, внутренне готовы к бесконечному продолжению войны, в которой участвуют только они, и не участвуют господа Мельниченко и все прочие господа.

Когда мы говорим о мобилизации общества, легко съехать на идею о том, что нужно мобилизовать только общество, но не мобилизовать верхи. Я уверен, что если так произойдет, то никакого подъема не будет.

Потому что этот перекос социальной несправедливости, он ощущается все больше и больше. Убытки перекладываются на плечи общества. А дивиденды стригут господа Мельниченко и Ко», – сказал Третьяков.

«Сегодня на пятый год войны, а они не чувствуют угрозы самим себе. Они зарабатывают. Мы видим эту статистику – миллиардеров становится больше.

Причём мы знаем, что наше государство умеет быть эффективным. Мы видели это в период пандемии, когда верхи реально почувствовали, что могут умереть, они сразу начали вводить драконовские меры, были готовы в них вкладываться.

И они умеют в системность, в быстрое построение госпиталей. Трупы, как в Италии, не лежали. Спрашивается, если тогда можно было быстро строить госпитали, почему сейчас нельзя быстро строить заводы или НПЗ?

Если тогда можно было создавать приложения по отслеживанию людей по QR-кодам, почему сейчас нельзя создавать приложения по отслеживанию дронов?

Мой ответ – потому что они не ощущают угрозы себе», – добавил десантник.

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