Российская элита отказывается видеть угрозу лично для себя – десантник-военкор Третьяков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские миллиардеры умеют быть эффективными, но ещё не поняли или не хотят понимать, что война с Западом несёт угрозы и им самим.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил вернувшийся после потери ступни в 2024-м в действующую армию экс-десантник и военкор Никита Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Насколько мы готовы к затяжной войне? Насколько готовы такие как Мельниченко [российский миллиардер]? Насколько мы готовы как общество, как армия, как культура?», – спросил ведущий.

«Не думаю, что наиболее мобилизованы слои общества, которые сталкиваются с огромным количеством трудностей, внутренне готовы к бесконечному продолжению войны, в которой участвуют только они, и не участвуют господа Мельниченко и все прочие господа. Когда мы говорим о мобилизации общества, легко съехать на идею о том, что нужно мобилизовать только общество, но не мобилизовать верхи. Я уверен, что если так произойдет, то никакого подъема не будет. Потому что этот перекос социальной несправедливости, он ощущается все больше и больше. Убытки перекладываются на плечи общества. А дивиденды стригут господа Мельниченко и Ко», – сказал Третьяков.