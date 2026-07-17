Генерал СБУ: Надо было стрелять на поражение по львовскому «бунту против ТЦК»

Вадим Москаленко.  
17.07.2026 20:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В условиях военного положения у полиции должны быть чрезвычайные полномочия открывать огонь по толпе, иначе может случиться, как на Донбассе или в Крыму.

Об этом в интервью «Коммерсанту Украинскому» заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях военного положения у полиции должны быть чрезвычайные полномочия открывать огонь по толпе,...

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Он с раздражением отозвался в адрес полиции, которая недостаточно вмешивалась во время стихийной акции протеста против ТЦК во Львове на прошлой неделе.

«Полиции [во время беспорядков] даются те права, которые должны быть у правоохранительных органов во время военных действий. Она может и имеет право, и должна применять оружие!

Почему? А потому что это может привести до тех же событий, которые были в 2014 году на Восточной Украине, когда толпы просто отбирали оружие у людей или как в Севастополе это было, в Крыму – просто брали штурмом.

Потому что это мирное население, как мы будем по мирному населению? [Но не без участия русских!] – фактически без участия русских, они стояли во второй линии.

Потому что, если бы началась стрельба и было несколько трупов, это всё было бы намного быстрее окончено и намного эффективнее, и спокойнее, и у нас бы не было тех безумных жертв, которые сейчас есть с полноценной войной», – агитировал Ягун.

«Хотим, чтобы у нас был порядок? Мы должны сделать так, как – вот, вы хотите, чтобы было, как в Штатах? Руки не дёргать с руля, выстрел на любое движение. И всё, и тогда порядок, тогда всё нормально!

Рассказывают, какой в Германии порядок. Так, конечно, знаете – нет билетов, вывели, расстреляли, и на следующий день все с билетами», – понесло отставного СБУшника.

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