В НАТО доигрались: Россия начала подготовку к «Вставай страна огромная» – укро-политолог

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После того, как НАТО на последнем саммите сделало выбор в пользу эскалации украинской войны, Россия тут же зеркально ответила.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Ревской заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда на саммите проявилась готовность не всех, но большей части стран НАТО сделать ставку на эскалацию, и эскалация из планового мероприятия превратилась в коллективные действо, это тут же было отзеркалено в Москве. Мы помним тезисы Пескова, пресс-секретаря Путина, что это война. Всё, признано войной, потому что дело не только в так называемой СВО на территории Украины, как они это всё время называли, а реально вооружённое противостояние с Западом, которое уже сняло все маскхалаты», – сказал эксперт.

По его словам, «за изменением риторики последовало изменение тактики», что несет в себе потенциал масштабного конфликта.

Политолог считает, что в России «на самом деле разворачивается мобилизация», но объясняет, что имеет в виду отнюдь не призыв в армию.