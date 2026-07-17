В НАТО доигрались: Россия начала подготовку к «Вставай страна огромная» – укро-политолог

Игорь Шкапа.  
17.07.2026 21:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После того, как НАТО на последнем саммите сделало выбор в пользу эскалации украинской войны, Россия тут же зеркально ответила. 

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Ревской заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как НАТО на последнем саммите сделало выбор в пользу эскалации украинской войны,...

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«Когда на саммите проявилась готовность не всех, но большей части стран НАТО сделать ставку на эскалацию, и эскалация из планового мероприятия превратилась в коллективные действо, это тут же было отзеркалено в Москве.

Мы помним тезисы Пескова, пресс-секретаря Путина, что это война. Всё, признано войной, потому что дело не только в так называемой СВО на территории Украины, как они это всё время называли, а реально вооружённое противостояние с Западом, которое уже сняло все маскхалаты», – сказал эксперт.

По его словам, «за изменением риторики последовало изменение тактики», что несет в себе потенциал масштабного конфликта.

Политолог считает, что в России «на самом деле разворачивается мобилизация», но объясняет, что имеет в виду отнюдь не призыв в армию.

«Нет, я о мобилизационной компании, которая постепенно приобретает характер идеологии войны. Президент Путин участвует в большом собрании «Народного фронта». Всё чаще звучат такие духоподъёмные призывы, которые, на мой взгляд, говорят о том, что Кремль готов изменить старую заготовку, связанную с выборами сентября.

Если на выборы, как я понимаю, ещё несколько месяцев Москва смотрела как на период,  за которым у неё будут успехи, когда выборы будут рассматриваться как компания победно завершающаяся, то сейчас я бы предположил, я к этому подвожу, собственно, что Кремль может превратить выборную кампанию и сами выборы в начало, в такой вот поворот российской политики в сторону, как я её называю, программы «Вставай, страна огромная», – тревожится Ермолаев.

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